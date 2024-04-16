Единственный в РФ производитель контактных линз полного цикла строит новый завод в Дубне

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства завода по производству растворов для ухода за контактными линзами. Новый объект в рамках импортозамещения возводят в городском округе Дубна. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строить завод начали в сентябре 2023 года, а завершить его планируют уже во II квартале 2025 года. На сегодня строительная готовность объекта — 13%. Двухэтажное здание площадью чуть более 1,8 тыс. кв. м будет включать производственные помещения, зоны складирования продукции и административные кабинеты.

Здесь будут производить раствор по уходу за контактными линзами в упаковках по 100, 240 и 360 мл, а также растворы медицинского назначения, разлитые во флаконы по 20 мл. Суммарно — 22 млн шт в год.

Застройщик — единственный в России производитель контактных линз полного цикла от научной разработки до внедрения готового продукта «Окей Вижен», продукция инновационного предприятия экспортируется в страны ближнего зарубежья и азиатского-тихоокеанского региона.

После ввода в эксплуатацию нового завода на высокотехнологичном производстве будет создано более 50 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.