Единое хранилище: новый способ передачи чека покупателю заработает в РФ с марта

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета ЦБ Сергей Гаврилов рассказал, что в России с 1 марта начнет работать сервис ФНС «Мои чеки», который может отправлять электронные чеки в единое хранилище, сообщает РИА Новости .

«Теперь вместо разрозненных чеков в почте, смс или приложениях все данные о покупках будут доступны в одном месте», — отметил парламентарий.

Он пояснил, что для использования единого хранилища покупатель должен заранее предоставить продавцу свой номер телефона или e-mail, а также дать согласие на отправку чеков в сервис. Если контактные данные клиента не были указаны, то чек будет выдан обычным способом.

По словам Гаврилова, новый сервис ФНС упростит россиянам доступ к чекам и поможет сохранять их в удобном виде. Таким образом, разрозненные чеки, которые раньше человек получал разными способами — на e-mail, в смс, приложении магазинов или банков, — будут собраны в одном месте.

Как уточнил депутат, такой подход позволит покупателям отслеживать приобретения, не искать чеки в различных источниках. Кроме того, россияне смогут всегда иметь к ним доступ в личном кабинете ФНС. Это важно при возвратах, гарантийном обслуживании и налоговых вычетах.

Парламентарий рассказал, что такой порядок получения чеков закреплен в федеральном законе, еще он распространяется на расчеты через Систему быстрых платежей (СБП) и автоматические устройства. Можно отказаться от такого формата и выбрать обычный чек.