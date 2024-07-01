Джинсы, сумки и обувь могут начать экспортировать из Северной Кореи в РФ

В КНДР сейчас рассматривают возможность экспорта в Россию своей продукции, среди которой джинсы, сумки и обувь, сообщает SHOT .

Востоковед Ким Ен Ун рассказал, что в Северной Корее, несмотря на возникшие стереотипы, делают неплохую одежду. Там очень хорошие швеи и бюджетная ткань.

По его словам, в КНДР могут сшить джинсы по любым лекалам, в том числе с учетом всех трендов. Но корейцам нужна будет помощь в данной работе, так как в стане пока выпускают только классические модели, без скини и рваных широких джинсов.

Несколько лет назад из Северной Кореи экспортировали партию джинсов в Швецию, но тогда местные бренды возмутились, потому что качество одежды было хорошее, а цены — сильно ниже, чем на рынке. Тогда шведские компании добились решения больше не закупать джинсы в КНДР.

В РФ с учетом ухода западных брендов одежды может быть неплохой спрос на северокорейскую продукцию.

По словам экспертов, в КНДР выпускают неплохие сумки и обувь. Северокорейские кроссовки не уступают по качеству известным западным маркам.