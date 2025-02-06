Доллар упал ниже 97 рублей

Курс доллара на международным рынке Forex упал ниже 97 рублей впервые с 27 января. На российском межбанковском рынке доллар торгуется на уровне 96,58 рубля, ослабнув на 1,46%, сообщает РБК .

По состоянию на 10:28 по московскому времени пара USD/RUB на Forex торговалась по 96,9986 рубля. Фьючерс на доллар с исполнением в марте снижался до уровня 97 970 рублей, соответствуя курсу 97,97 рубля.

Ранее аналитики Центробанка РФ пересмотрели прогнозы по инфляции, курсу доллара и ключевой ставке на 2025 год. Опрошенные регулятором эксперты полагают, что в этом году средние значения ключевой ставки составят 20,5% (прогноз от декабря — 21,3%), инфляции — 6,8% (против декабрьских 6%), доллара — 104,7 рубля (декабрьские оценки — 102 рубля).

Накануне стоимость золота на бирже также побила рекорд и превысила 2900 долларов за тройскую унцию.

