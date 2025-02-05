Цена на золото побила новый рекорд

Стоимость золота на бирже побила новый рекорд и превысила 2,9 тысячи долларов за тройскую унцию. Аналитики считают, что благородный металл подорожал в том числе из-за заявлений президента США Дональда Трампа о секторе Газа, сообщает РИА Новости .

Другой причиной подорожания золота стало «отсутствие хороших новостей» о китайско-американских переговорах, полагают эксперты. Рынок, по их мнению, также отреагировал на заявления Трампа о Газе — ранее республиканец предложил переселить жителей анклава в Иорданию и Египет. Американский президент также говорил, что США могут «взять контроль» над сектором Газа.

После заявлений американского президента Госдеп заявил, что Газа должна быть освобождена от радикального движения ХАМАС и «снова стать прекрасной».

Ранее Китай в качестве ответных мер ввел пошлины 10-15% на некоторые товары из США, в том числе на СПГ, уголь, нефть, сельскохозяйственную технику и автомобили. Администрация Трампа до этого заявляла, что введет 10-процентные пошлины на китайскую продукцию.