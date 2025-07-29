Доллар превысил 82 рубля впервые с весны

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Внебиржевой курс доллара превысил 82 рубля впервые с 8 мая, сообщает РИА Новости . Судя по данным торгов, евро также подорожало до 95 рублей.

В понедельник, 28 июля, внебиржевой курс доллара превысил 81 рубль при официальном курсе ЦБ на 26 июля в 79,5 рубля. Юань к рублю также рос до 11,30 рубля (субботний курс Банка России — 11,06 рубля).

Центральный банк РФ устанавливал следующие курсы валют на 29 июля: 11,1209 руб. за юань, 79,5782 руб. за доллар и 93,2060 руб. за евро.

25 июля Банк России снизил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 18% годовых. Экономисты рассказывали РИАМО, что решение ЦБ подтвердило, что регулятор намерен работать над смягчением денежно-кредитной политики.