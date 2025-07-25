Снижение ключевой ставки ЦБ до 18%: финансовый и психологический эффект

Банк России, снизив ключевую ставку на 200 базисных пунктов, подтвердил приверженность курсу на смягчение денежно-кредитной политики, о котором регулятор сигнализировал ещё в июне, заявили РИАМО экономисты.

Это решение было в целом ожидаемо рынком: инфляционные риски по-прежнему высоки, но ЦБ, судя по риторике последних недель, всё более обеспокоен охлаждением внутреннего спроса и замедлением темпов роста в несырьевых секторах, отмечает частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

По его словам, такое снижение оказывает заметный психологический и финансовый эффект: уже в июле стали оживать отдельные сегменты потребительского и ипотечного кредитования. Особенно активизировался спрос в рамках программ с господдержкой, где ставка быстрее и полнее реагирует на шаги регулятора. При дальнейшем снижении ставок и стабилизации инфляции возможно и постепенное оживление в сегменте рыночной ипотеки, говорит эксперт.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 2 процентных пункта, до 18%, стало сигналом рынку о начале разворота монетарной политики, пусть и осторожного, комментирует ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. Однако на валютный курс в августе это решение окажет скорее ограниченное влияние. Причина высокая реальная доходность рублевых инструментов сохраняется, и оттока капитала с внутреннего рынка в связи с решением ЦБ не ожидается, полагает он.

«Рубль сейчас чувствителен не столько к ставке, сколько к балансу внешней торговли и текущим валютным ограничениям. На август продолжают действовать требования по продаже экспортной выручки, налоговые периоды в первой и последней декадах месяца также будут поддерживать предложение валюты. На этом фоне доллар останется в диапазоне 77-80 рублей, при условии отсутствия новых внешнеполитических или санкционных шоков», — отмечает эксперт.