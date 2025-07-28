Доллар подорожал до 81 рубля

Стоимость доллара превысила 81 рубль, сообщает ProFinance.Ru со ссылкой на данные торгов. Официальный курс Центробанка на 26 июля — 79,5 рубля за доллар.

Юань к рублю также подорожал до 11,30 рубля при официальном курсе Центробанка в 11,06 рубля.

В ходе последнего заседания Центробанка 25 июля ключевую ставку снизили сразу на 2 процентных пункта — до 18%. До этого она составляла 21% и была неизменной с октября 2024 года.

Ранее экономисты рассказывали РИАМО, что решением по снижению ставки Банк России подтвердил приверженность курсу на смягчение денежно-кредитной политики, о котором регулятор сигнализировал еще в июне.