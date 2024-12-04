Доллар опустился до 104 рублей на межбанковском валютном рынке, евро — до 109 рублей. Курс Банка России на 4 декабря составляет 106,1878 рубля за доллар и 112,0200 рубля за евро.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин в беседе с американским агентством Reuters прогнозировал, что доллар сохранится на уровне 100 рублей. По его словам, у российского банка в целом «довольно позитивный взгляд» на будущий год.

27 ноября курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с 2022 года превысил 114 рублей. Тогда же Центробанк заявил, что не будет покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина РФ. Такое решение будет действовать до конца года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля контролируема. Поводов для паники нет, говорил глава государства.