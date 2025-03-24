Доходность экспорта коксующегося угля из России снизилась в середине марта

В первую декаду марта доходность экспорта коксующегося угля выросла, но в середине месяца она показала обратный результат, упав на 7–10% за неделю. Такая ситуация сложилась из-за ослабления рубля и снижения мировых цен, сообщает «Коммерсант» .

При этом падение зафиксировали не только на восточном, но и на северо-западном и южном направлениях. Пока аналитики не видят факторов для роста спроса, в том числе в Китае.

Нетбэки на коксующийся уголь Кузбасса рухнули 10–16 марта. Нетбэк на условиях FOB Дальний Восток за неделю снизился на 6,9% — до 3,36 тыс. руб. за тонну.

Ранее ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что сейчас нужно заниматься восстановлением нефтедобычи в стране. В противном случае рынок будет принадлежать конкурентам.