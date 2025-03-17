В РФ нужно восстанавливать нефтедобычу, чтобы рынок не ушел конкурентам

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что сейчас нужно заниматься восстановлением нефтедобычи в стране. В противном случае рынок будет принадлежать конкурентам, сообщает ТАСС .

В России все чаще говорят об отказе от политики сокращения нефтедобычи. В прошлом году президент страны Владимир Путин озвучил мнение о том, что рынок может «уйти» к конкурентам. Он напомнил, что нефтедобыча в США и других странах растет, а в РФ — сокращается. При этом глава государства поддерживает работу ОПЕК+.

Митрахович отметил, что сегодня может быть найден баланс между нефтяными ценами и положением страны на рынке. Если пойти по пути восстановления добычи, это приведет к дальнейшему снижению цен.

«Но, если мы долгое время не будем восстанавливать добычу, отдадим рынок конкурентам», — подчеркнул Митрахович.

Он напомнил слова вице-премьера РФ Александра Новака о том, что ОПЕК+ продолжат анализировать ситуацию на рынке. В случае ухудшения конъюнктуры соглашения могут быть скорректированы.

Ранее стало известно, что доходность российского коксующегося угля выросла в первую декаду марта. Этому способствовало сокращение логистических затрат. В том числе угольщики смогли получить скидки от стивидоров (представителей портовой администрации).