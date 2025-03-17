Доходность поставок российского коксующегося угля выросла в марте

Доходность российского коксующегося угля выросла в первую декаду марта. Этому способствовало сокращение логистических затрат. В том числе угольщики смогли получить скидки от стивидоров (представителей портовой администрации), сообщает «Коммерсант» .

По мнению аналитиков NEFT Research, после сокращения количества сделок и санкций Евросоюза, в том числе в отношении порта Усть-Луга, стивидоры снизили тарифы с 13,4 до 10,8 доллара за тонну. Стоимость перевалки снизилась также в терминале ОТЭКО в Тамани.

Также, как отметили эксперты, дешевле стала и аренда полувагонов. В марте ставка снизилась до 2,59 тыс. рублей в сутки. По отношению к февралю снижение составило 6%.

Нетбэк (экспортная цена без транспортных расходов и вывозных пошлин — ред.) на кузбасский металлургический уголь на условиях FOB Дальний Восток по информации на 9 марта вырос на 1,8% — до 3,61 тыс. рублей за тонну. На условиях FOB Финский залив показатель увеличился на 3,2% — до 4,53 тыс. рублей за тонну.

Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска спрогнозировал, что в скором времени нефть подешевеет еще сильнее — до 50 долларов за баррель. Он отметил, что не все хотят видеть такую цену на «черное золото». Однако, по его словам, «увернуться не удастся».