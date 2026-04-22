ДМЗ в Орехово-Зуеве поставит РЖД 15 поездов в 2026 году

Демиховский машиностроительный завод в Орехово-Зуевском округе изготовит и поставит РЖД 15 электропоездов ЭП2ДМ и ЭП3Д с апреля по ноябрь 2026 года. Договор подписан в конце марта, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

«Трансмашхолдинг» направит в адрес «Российских железных дорог» партию из 15 электропоездов постоянного тока ЭП2ДМ и переменного тока ЭП3Д производства Демиховского машиностроительного завода. Предприятие расположено в Орехово-Зуевском городском округе.

Согласно договору, ДМЗ изготовит четырех-, шести- и восьмивагонные составы. Поезда планируется направить на Горьковскую, Дальневосточную, Красноярскую, Куйбышевскую, Октябрьскую и Северо-Кавказскую железные дороги.

Подвижной состав выпускается полностью из отечественных комплектующих. Модели ЭП2ДМ и ЭП3Д включены в реестр промышленной продукции Минпромторга России. Поезда оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения и информирования пассажиров, а также крэш-системой. В вагонах установлены сидения с USB-разъемами, предусмотрены крепления для велосипедов, санитарные узлы и оборудование для маломобильных пассажиров.

РЖД закупает ЭП3Д с 2016 года, ЭП2ДМ — с 2023 года. За последние 10 лет парк перевозчика пополнился почти на 1000 вагонов электропоездов производства ДМЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.