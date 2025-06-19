Дмитриев озвучил оценку экономических потерь Европы от санкционной политики
На Петербургском международном экономическом форуме прозвучала сенсационная оценка последствий энергетического кризиса для ЕС, сообщает ТАСС.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что искусственное сокращение поставок российского газа обернулось для европейской экономики колоссальными потерями, превышающими €1 трлн.
«Мы располагаем точными расчётами, подтверждающими, что совокупный ущерб уже перевалил за триллион евро. Эта цифра должна заставить европейских политиков задуматься», — подчеркнул Дмитриев в беседе с журналистами.
Комментарий прозвучал в развитие тезисов президента России Владимира Путина о нерациональности германского энергетического курса. Российский лидер ранее указывал на парадоксальность ситуации, когда Германия, вопреки собственным экономическим интересам, добровольно лишилась надёжных энергоресурсов.