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Дмитриев: отказ ЕС от российского газа стоил Европе более 1 трлн долларов

На Петербургском международном экономическом форуме прозвучала сенсационная оценка последствий энергетического кризиса для ЕС, сообщает ТАСС .

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что искусственное сокращение поставок российского газа обернулось для европейской экономики колоссальными потерями, превышающими €1 трлн.

«Мы располагаем точными расчётами, подтверждающими, что совокупный ущерб уже перевалил за триллион евро. Эта цифра должна заставить европейских политиков задуматься», — подчеркнул Дмитриев в беседе с журналистами.

Комментарий прозвучал в развитие тезисов президента России Владимира Путина о нерациональности германского энергетического курса. Российский лидер ранее указывал на парадоксальность ситуации, когда Германия, вопреки собственным экономическим интересам, добровольно лишилась надёжных энергоресурсов.