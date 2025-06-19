Путин усомнился в посреднической роли Германии по Украине
Путин заявил о готовности к диалогу с Мерцем
Президент России Владимир Путин выразил сомнения относительно способности Германии выступать нейтральным посредником в урегулировании украинского конфликта.
«Посредник должен быть нейтральным, а Германия является поддерживающей стороной», — заявил российский лидер, комментируя возможные переговоры с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
Президент отметил, что хотя и готов к разговору с германским руководством, дипломатическая инициатива должна исходить из Берлина.
Касаясь поставок немецких ракет Украине, Путин подчеркнул, что это не повлияет на ход конфликта, но окончательно испортит отношения между нашими странами.
«Россия в некоторых случаях рассматривает ФРГ как соучастника боевых действий на Украине» — заявил Путин.