Депутаты Госдумы выступили против онлайн-продажи алкоголя через маркетплейсы

Депутаты Госдумы на круглом столе обсудили эксперимент по онлайн-продаже алкоголя, который может стартовать в 2026 году, и выразили опасения по поводу роста преступности и социальных рисков, сообщает «Сайт MK.Ru» .

В Госдуме прошли обсуждения инициативы по запуску онлайн-торговли алкоголем через маркетплейсы, которую планируется начать в 2026 году. Эксперимент, предложенный Минцифры и поддержанный отечественными виноделами, вызвал резкую критику среди депутатов.

Парламентарии выразили сомнения в эффективности проверки возраста покупателей с помощью биометрии и искусственного интеллекта. Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) напомнила о случаях утечки биометрических данных в других странах и подчеркнула, что даже опытные специалисты могут стать жертвами мошенников.

«Это искусственный интеллект, в котором тоже не бывает стопроцентного качества», — отметила Останина.

Депутат Султан Хамзаев (ЕР) заявил, что инициатива дистанционной продажи алкоголя исходит от производителей вина и направлена на расширение рынка, что может привести к увеличению социальных и криминальных проблем. Он подчеркнул, что нагрузка по контролю ляжет на государство, а бизнес будет стремиться к росту продаж.

Участники круглого стола также напомнили о недавнем запрете продажи энергетиков несовершеннолетним и выразили опасения, что эксперимент с онлайн-продажей алкоголя может усугубить ситуацию. Депутаты призвали к более строгому контролю за оборотом спиртного и выразили сомнения в надежности новых технологий идентификации покупателей.