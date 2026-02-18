По мнению депутата Госдумы Алексея Журавлева, отказ Германии от поставок российского газа по трубопроводам вызвал стремительный рост цен на немецкую продукцию и последующее снижение ее востребованности. Он указал, что экономическое процветание Германии было основано на доступных энергоресурсах из России и высокой квалификации собственных кадров, пишет NEWS.ru .

По словам Журавлева, знаменитое немецкое экономическое благосостояние держалось в первую очередь на недорогом российском газе, поставляемом по трубам. Сочетание почти бесплатной энергии с дисциплинированностью и добросовестностью немецких работников создавало устойчивую модель, что ее надежность не ставилась под сомнение в мировом масштабе.

«Это, кстати, хорошо понимала экс-канцлер Германии Ангела Меркель, которая с РФ вынужденно дружила. Она знала, что это приносит ее стране финансовую выгоду. Убрали из формулы газ — продукция подорожала, и ее больше никто не хочет брать, несмотря на широко разрекламированное немецкое качество. Вот и потянулись крупные промышленники из ФРГ в Венгрию и Словакию», — пояснил Журавлев.

Ранее энергетический эксперт партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре отмечал, что в бундестаге нарастает давление на правительство с требованиями возобновить импорт российского газа. При этом кабинет министров игнорирует тот факт, что зависимость Германии от американского сжиженного газа уже достигла 96%.

