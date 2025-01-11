Депутат Чаплин: социальные пенсии повысят на 14% с апреля 2025 года

Депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что в апреле 2025 года в России проиндексируют социальные пенсии на 14,75%. К концу года средний размер выплат достигнет 15 456 рублей, сообщает РИА Новости .

Также известно, что в России с 1 февраля могут проиндексировать пенсии в пределах 2–3%. Такой прогноз сделан на основе предполагаемого уровня инфляции за 2024 год, который может составить 9,5–10%.

Депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин считает, что в текущем году страховая часть пенсии работающих и не работающих пенсионеров повысится на 2% ниже официальной инфляции в России.

При этом ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев высказал мнение, что россиянам станет сложнее претендовать на пенсию в 2025 году (и далее в 2026 году), так как накопление баллов будет зависеть от суммы заработка, а не от рабочего времени.