Демиховский машиностроительный завод в Подмосковье наращивает производство

Генеральный директор АО «ДМЗ» Владимир Чекалин сообщил, что за последние три года предприятие реализовало несколько проектов, которые были направлены на импортозамещение производства и развитие мощностей. Успешная работа предприятия в непростых экономических условиях — пример того, как в регионах реализуется народная программа «Единой России», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Благодаря этому наша продукция максимально состоит из отечественных комплектующих. Наши электропоезда первые и единственные из отечественных поездов вошли в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга, это стало возможным благодаря поддержке государства», — рассказал Владимир Чекалин.

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Геннадий Панин отметил, что Демиховский машиностроительный завод — это яркий пример успешного производства в сфере импортозамещения.

«Конкурентоспособная промышленность — это основа экономического и технологического суверенитета. Эта задача, которую поставил наш Президент и лидер „Единой России“ Владимир Путин. Именно народная программа партии является тем механизмом, который помогает эту задачу решать: стимулирует импортозамещение и создание новых рабочих мест, обеспечивает финансирование мер поддержки бизнеса», — подчеркнул парламентарий.

Основанный еще в 1935 году, ДМЗ выпускает 70% всех электропоездов в России, является лидером по количеству строящихся вагонов. На предприятии работает около 3000 человек.

Электропоезда ДМЗ эксплуатируются на всех 16 полигонах железных дорог во всех климатических зонах РФ — от Смоленска до Владивостока, от Мурманска до Адлера, а также в странах СНГ.

Завод сотрудничает с более чем 80 российскими предприятиями-поставщиками. В декабре 2024 года ДМЗ первым в стране освоил производство редукторов для электропоездов «Иволга 4.0». Ранее эти компоненты импортировались, но теперь завод самостоятельно выпускает их, используя отечественное оборудование и технологии. Разработать подвижной состав и освоить редукторное производство помогла поддержка государства. Инвестиции в проект составили 1,8 млрд рублей, из которых 1,45 млрд — льготный заем Фонда развития промышленности. Предприятие уделяет внимание и подготовке будущих кадров. По проекту Минобразования Московской области «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья» на базе ДМЗ реализуется программа профессиональной подготовки школьников.

Развитие промышленности, импортозамещение, подготовка квалифицированных кадров — важные направления народной программы «Единой России». Итоги выполнения ее «промышленного» блока партия подвела 19 февраля на отчетно-программном форуме в Екатеринбурге. На нем было отмечено, что «Единая Россия» стояла у истоков принятия основных законов, обеспечивших развитие отрасли, в том числе в условиях постпандемии и санкционного давления.

В Подмосковье народная программа выполнена на более чем 90%. Регион является одним из лидеров в сфере промышленности. С 2022 года успешно реализованы более 230 проектов в сфере импортозамещения: инвестиции составили более 172 миллиардов рублей, создано 18 тысяч новых рабочих мест. Рост экономики Подмосковья по итогам 2025 года превысил среднероссийские темпы и был обеспечен, прежде всего, промышленным сектором.

«Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.