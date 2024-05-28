Делегация из Узбекистана посетила индустриальный парк в Подмосковье

Представители делегации из Узбекистана познакомились с преимуществами цифрового промышленного коворкинга, расположенного в индустриальном парке Есипово на территории городского округа Солнечногорск, сообщается на сайте администрации горкоруга.

Иностранных гостей под руководством главы Андижанской области Узбекистана Абдурахманова Шухратбека встречала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и руководитель муниципалитета Константин Михальков.

Гости познакомились с возможностями локализации на площадках формата «Лайт индастриал», предлагающего готовые помещения с необходимой инфраструктурой.

«Коллег из Узбекистана интересуют инвестиционные возможности Подмосковья, а также внешнеэкономическое сотрудничество с нашим регионом. Поэтому площадки «Лайт индастриал» могут быть очень полезны инвесторам из этой страны. Помещений здесь, я уверен, хватит всем желающим, особенно учитывая тот факт, что строится еще одна очередь цифрового промышленного коворкинга», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Холдинг «Строительный Альянс» приступил к строительству четвертой очереди производственно-складского комплекса в индустриальном парке «Есипово». Проект предполагает строительство 7 корпусов общей площадью 50 тыс. кв. метров. Предприниматели смогут приобрести или взять в аренду готовые помещения от 550 до 5 тыс. кв. метров.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.