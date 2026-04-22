Делегация Афганистана посетила лабораторию АПК в Подмосковье

Делегация министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Исламского Эмирата Афганистан посетила испытательную лабораторию филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Раменском округе. Гостям представили систему контроля качества и безопасности продукции агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Визит прошел в рамках ознакомительной программы. Представителям Афганистана показали полный цикл работы лаборатории — от приема образцов до итоговой оценки качества. Здесь исследуют зерно и продукты его переработки, корма и комбикорма, семена, плодоовощную продукцию и средства защиты растений. С начала 2026 года специалисты изучили более 6,3 тыс. образцов от аграриев Подмосковья и других регионов России.

Глава делегации, заместитель министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства Исламского Эмирата Афганистан Садразам Османи поблагодарил за организацию визита.

«Спасибо за знакомство с лабораторией, которая отвечает международным стандартам. Мы убедились, что вы ответственно относитесь к своей работе», — отметил Османи.

Гостям продемонстрировали анализ зерна и семян, оценку их посевных свойств и безопасности, а также исследования плодоовощной продукции на содержание остаточных веществ, включая пестициды. В лаборатории используют около 20 высокоточных хроматографических систем и методику QuEChERS для многокомпонентного анализа.

По итогам встречи стороны подчеркнули важность международного сотрудничества и обмена опытом в сфере контроля качества продукции АПК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.