Чантурия заявил, что кофейни не могут снизить цены до уровня магазинов

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что кофейни не способны конкурировать с магазинами по цене из-за разной экономической модели. При этом рост мировых цен на зерно слабо отражается на стоимости чашки, сообщает Общественная Служба Новостей .

По данным «РОМИР», доля россиян, покупающих готовый кофе в магазинах у дома, выросла с 17% в 2023 году до 35% в 2026-м. При выборе потребители ориентируются на удобство, вкус и скорость обслуживания, а цена стоит лишь на четвертом месте, хотя в рознице напиток может быть в разы дешевле.

Гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия пояснил, что конкуренция между кофейнями и сетями длится несколько лет.

«Учитывая, что у розничных операторов экономика другая, они могут себе позволить продавать кофе дешевле, чем кофейни. В кофейнях себестоимость готового напитка формируется не только за счет стоимости кофе как такового, но и за счет зарплаты бариста, арендных ставок и прочих накладных расходов не кофейного плана. У розницы такие расходы тоже есть, но они распределяются на всю модель магазина, который продает огромное количество товаров — там можно играть с наценками, более экономически эффективно их распределять. Поэтому, конечно, любой розничный магазин выигрывает у кофейни с точки зрения экономических возможностей», — сказал он.

По словам эксперта, в чашке за 200–300 рублей на зерно приходится около 15–20 рублей. Даже рост этой суммы до 25–30 рублей существенно не изменит цену напитка. Биржевые котировки за три года выросли в 2,5 раза, однако на стоимость внутри страны сильнее влияют инфляция и прочие экономические факторы.

