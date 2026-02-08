Британское Argus «ущемилось» из-за закона об исследовании рынков в России

Британское ценовое агентство Argus Media отправило письмо российским властям. В нем фирма попросила изменить закон, который ограничивает деятельность зарубежных компаний по исследованию товарных рынков, сообщает RT со ссылкой на материал Financial Times.

Argus Media отправило письмо в министерство финансов РФ. Это произошло в октябре 2025 года.

В письме представители Argus Media выразили «серьезную обеспокоенность» из-за нового регулирования. Также фирма сомневается, что получится «сохранять полный объем операций» в РФ.

В Argus Media подчеркнули, что эта компания была единственным международным ценовым агентством, которое после СВО и дальше отправляло данные РФ. Такую информацию власти России, как утверждается, применяли во время подготовки бюджетных прогнозов, макроэкономических моделей и расчета налоговых параметров.

31 июля 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий ограничения на участие зарубежных фирм в исследованиях товарного рынка России. К таким работам будут допущены только юридические лица с долей иностранного участия менее 20%. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

