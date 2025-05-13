Более 700 га земель передано бизнесу Подмосковья без торгов с начала года

Более 50 земельных участков общей площадью свыше 700 га предоставлено предпринимателям Московской области в аренду без проведения торгов по программе «272» с начала года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«С начала текущего года инвесторы заключили соглашения для реализации инвестпроектов на 54 земельных участках общей площадью 731 га в Одинцове, Шатуре, Наро-Фоминске, Домодедове и Чехове в рамках программы «272». Общий объем инвестиций в эти проекты составляет 14 млрд рублей. Ожидается создание порядка 1 000 рабочих мест для жителей Подмосковья», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего с момента запуска программы в 2015 году в регионе заключены соглашения о передаче в аренду без торгов 781 земельного участка общей площадью 29,7 тыс. га в 46 муниципалитетах. Эти земли предназначены для реализации 176 инвестиционных проектов, предполагающих вложения объемом более 437,1 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит создать свыше 22,6 тыс. рабочих мест. Стоит подчеркнуть, что 61 проект уже успешно введен в эксплуатацию.

Программа, известная под номером постановления «272», предусматривает предоставление земельных участков без проведения торгов. При выполнении всех инвестиционных обязательств компания может выкупить землю по льготной ставке.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Среди фильтров на инвесткарте есть, в том числе, фильтр для подбора участков, которые можно получить по упрощенной процедуре — без проведения торгов. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.