Более 50% подмосковных магазинов с алкоголем могут закрыться из-за нового закона

Под вводимые с 1 сентября в Подмосковье ограничения на работу в жилых домах алкомаркетов попадают более половины магазинов, в первую очередь продуктовых, торгующих спиртным, сообщает «Коммерсант» .

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал ограничения на продажу алкоголя во дворах многоэтажек. На 104-м заседании Мособлдумы был принят соответствующий закон.

Как отметил независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин, в Московской области не прослеживается активной экспансии алкомаркетов. С февраля 2023 года по февраль 2025 года количество подобных магазинов выросло всего на 2,67%, до 13 тыс.

В новом подмосковном законе прописано, что правила не затронут объекты, которые находятся со стороны улично-дорожной сети в радиусе 30 м от края проезжей части. Но Небольсин подчеркнул, что по СанПиН с начала 2000-х годов все жилые дома возводят в 50–100 м от автомобильных дорог. Поэтому, по его мнению, магазины в новостройках не смогут подойти под норматив и закроются.

Эксперт настаивает, что областные власти, принимая решение об ограничении работы алкомаркетов, не проконсультировались с участниками рынка.

По итогам прошлого года в Московской области продажи крепкого алкоголя (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в рознице и заведениях общепита уменьшились на 2,06%, до 21,5 млн декалитров (дал). В целом по РФ продажи крепкого алкоголя снизились на 1% год к году, до 227 млн дал.

Ранее глава региона Андрей Воробьев дал пояснение решению ограничить продажу спиртных напитков в торговых точках, расположенных в жилых домах.

«Год назад, когда мы разбирались с проблемой в Климовске, много раз находились во дворах, слышали от жителей жалобы на алкомаркеты, ночные заведения общепита. Это касается не только Климовска. Если зайти во двор во многих наших городах, мы увидим абсолютную доступность алкоголя. И это находится по пути следования детей в школы и детские сады», — сказал губернатор.