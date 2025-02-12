Более 34 тыс бизнесменов получили поддержку в подмосковном центре «Мой бизнес»

В 2024 году центр «Мой бизнес» Московской области оказал помощь более чем 34 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятым гражданам и физическим лицам. Они воспользовались различными услугами в рамках программ содействия развитию своего дела, которые работают по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«В 2024 году более 34 тысяч субъектов МСП, самозанятых и физлиц воспользовались услугами центра «Мой бизнес» Московской области. Они получили свыше 35 тысяч услуг. Чаще всего предприниматели обращались за консультациями, образовательной поддержкой, а также за услугами по популяризации продукции, участию в выставках и ярмарках и за инжиниринговыми услугами. Наиболее востребованной поддержка оказалась для бизнеса в сферах производства, образования и креативных индустрий», — рассказала заместитель председатель правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, в прошлом году производитель натуральной уходовой косметики «Андэмика» из Чехова получил услуги по регистрации товарного знака и созданию веб-сайта. Также при поддержке центра «Мой бизнес» Подмосковья компания смогла представить свою продукцию на международной выставке косметической индустрии, в результате чего заключила контракт с крупной аптечной сетью.

Еще одним получателем услуг подмосковного центра «Мой бизнес» стал «ПроСофт-ПК» — ведущий российский разработчик и производитель профессиональных сканеров из Волоколамска. Специалисты помогли компании с созданием конструкторской документации для новых моделей сканеров. Это помогло производителю расширить ассортимент и увеличить прибыль.

Центр «Мой бизнес» Московской области оказывает все меры поддержки в онлайн-режиме. Получить всестороннюю помощь можно на всех этапах развития собственного дела — от идеи до расширения. Предприниматели могут воспользоваться информационной, аналитической, консультационной поддержкой и иными услугами.

Подробнее о мерах поддержки для предпринимателей можно узнать на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/. Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.