Bloomberg: Европа купила рекордное количество сжиженного газа у России

Европа стала больше покупать газ в России после прекращения транзита

Европа стала больше покупать сжиженный газ в России после прекращения транзита топлива через Украину, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

«Усилия стран Европы по постепенному отказу от российского газа оказались безуспешными. Россия же, наоборот, закрепила за собой статус одного из ключевых поставщиков сырья», — сказано в публикации агентства.

Ранее Киев сорвал переговоры по вопросу прекращения транзита газа в Европу, инициированных Словакией.

Украина прекратила подачу российского газа в Европу 1 января 2025 года.