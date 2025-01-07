Представители Украины не явились на встречу в ЕК по транзиту газа

ЕК отменила встречу по газу со Словакией из-за срыва Украины

Украина сорвала переговоры по транзиту газа в Еврокомиссии, которые были запланированы на 7 января, сообщает РИА Новости .

«С учетом того, что украинская сторона не будет участвовать на завтрашних переговорах, Европейская комиссия приняла решение встречу отменить», — сказано в сообщении.

В кабмине добавили, что заняты поиском новой даты для обсуждения ситуации с остановкой Украиной транзита газа в Словакию.

Киев прекратил подачу российского газа в Европу 1 января 2025 года.