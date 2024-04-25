Бизнесмены намерены обсудить с Путиным защиту от национализации

Бизнес хочет обсудить с Путиным защиту от национализации на съезде РСПП

Российские бизнесмены хотят обсудить с главой государства Владимиром Путиным защиту компаний от национализации. Эту тему поднимут на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает «Лента.ру» .

По информации газеты «Ведомости», также бизнесмены обсудят с российским президентом заморозку фискальной нагрузки, налоговые льготы и смягчение экспортной пошлины. Предприниматели пообщаются с Путиным о новых правилах и степени их ужесточения.

Речь пойдет и об ужесточении требований к возврату валюты, правил трансфертного ценообразования. РСПП также выдвигает инициативу о введении на федеральном уровне налогового вычета по инвестиционному счету. Этот момент обсуждается с прошлого года.

Изначально съезд РСПП должен был состояться 15 февраля. Затем его перенесли на 18 апреля, а потом — на 25 апреля.

Ранее Путин отметил, что активная работа прокуратуры по отдельным направлениям никак не связана с деприватизацией. Глава государства четко заявил, что «никакой деприватизации не будет».