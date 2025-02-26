Биткоин продолжил падение на мировых криптобиржах

сегодня в 22:41

Цена биткоина снижалась в среду и в конце дня упала ниже 85 тыс долларов, сообщает ТАСС .

В конце среды по данным криптобирж биткоин упал с 84,909 тысяч долларов до 84,380 тысяч долларов.

Накануне биткоин упал ниже 87 тыс. долларов, побив рекорд стоимости ноября 2024 года.

Ранее эксперт спрогнозировал падение курса биткоина до 80 тыс. долларов в ближайшее время.

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