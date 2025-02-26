Названы причины стремительного падения доллара и евро

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что стремительное падение курсов доллара и евро произошло из-за благоприятных факторов для российской валюты, сообщает Финансы Mail .

Накануне входе торгов курсы доллара и евро достигли минимальных значений с лета прошлого года. Так, фьючерс на американскую валюту опустился ниже 86 рублей, а фьючерс на евро — ниже 91 рубля.

По словам эксперта, положительное влияние на рубль оказали такие факторы, как конвертация экспортерами кубышек под угрозой санкций; общий тренд на девалютизацию финансовой системы; увеличение ЦБ лимита продажи валюты по бюджетному правилу; завершение одного налогового периода и подготовка к следующему, а также исторически низкий импорт в начале года и сокращенный спрос на валюту.

Он подчеркнул, что еще к обвалу иностранных валют привело множество спекулятивных ставок против рубля на рынке, которые в итоге сгорели.

«Наконец и геополитика оказала поддержку рублю — давно уже вшитая в курс нацвалюты риск-премия попросту схлопнулась на фоне сближения позиций США и России», — отметил Зельцер.

При этом валютные курсы могут продолжить снижаться. Рубль сейчас перегрет, но может еще больше подорожать, а затем произойдет откат перепроданных валют, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что стоимость биткоина опускалась ниже 87 тыс. долларов впервые c ноября прошлого года.