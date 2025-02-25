Стоимость биткоина опускалась ниже 87 тысяч долларов впервые c ноября 2024 года

25 февраля курс биткоина в моменте опускался ниже 87 тыс. долларов. Такая цена в последний раз фиксировалась в ноябре 2024 года, следует из данных торгов.

По состоянию на 14:30 по мск стоимость биткоина составила уже 87,9 тыс. долларов. Однако она колеблется.

При этом утром цена криптовалюты составляла 88,970 тыс. долларов. А 24 февраля биткоин стоил 91,5 тыс. долларов.

Ранее эксперт спрогнозировал курс биткоина на ближайшие годы. По его словам, он может опуститься до 80 тыс. долларов.