Биржевые цены на газ в Европе превысили 510 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника прибавили 1,2%, превысив 510 долларов за тысячу кубометров, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Последние фьючерсы торговались по 513,7 доллара (+1,2%), что стало ценовым максимумом вторника. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 507,8 доллара за тысячу кубометров.

Цены опускались ниже 500 долларов впервые с конца декабря.

В 2024 году европейские цены на газ продемонстрировали существенное снижение, достигнув отметки 387 долларов за тысячу кубометров, что на 17% ниже предыдущих показателей. Эксперты прогнозируют временный подъем стоимости газа на глобальных рынках в 2025 году, после чего в 2026–2027 годах ожидается понижательный тренд. Что касается потенциального прекращения транзита через Украину, аналитики не считают это определяющим фактором для формирования цен в Европе — возможен лишь кратковременный скачок до 10%. Комфортный уровень заполнения хранилищ, необычно теплые погодные условия и стагнация потребления газа в странах Евросоюза стали ключевыми причинами наблюдаемого ценового спада.

Ранее сообщалось, что Европа начала расходовать собственные запасы газа, из-за чего они стремительно истощаются. «Балканский поток» на данный момент остается единственным маршрутом поставок газа в Европу после того, как закончился контракт «Газпрома» с украинским «Нафтогазом».