Банк России снял лимиты на валютные переводы за рубеж

Согласно новому решению регулятора, для граждан России и нерезидентов из дружественных стран больше не действует месячный лимит, ранее составлявший 10 тысяч долларов или эквивалент в другой валюте.

В ЦБ пояснили, что отмена ограничений связана со стабильной ситуацией на внутреннем валютном рынке. При этом сохраняются дифференцированные правила для нерезидентов из недружественных государств.

Работающие в России физлица-нерезиденты из таких стран сохраняют право переводить за рубеж средства в размере заработной платы. Эта норма будет действовать до 7 июня 2026 года. До той же даты сохраняется запрет на вывоз средств для неработающих в РФ нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из этих государств. Ограничение не касается иностранных компаний, находящихся под контролем россиян.

Кроме того, смягчены правила для банков из недружественных государств: им разрешено осуществлять переводы в рублях через корреспондентские счета в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

