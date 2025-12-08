Банк России снял лимиты на валютные переводы за рубеж
Банк России отменил ранее действовавшие ограничения на суммы переводов иностранной валюты за рубеж для физических лиц, сообщает ТАСС.
Согласно новому решению регулятора, для граждан России и нерезидентов из дружественных стран больше не действует месячный лимит, ранее составлявший 10 тысяч долларов или эквивалент в другой валюте.
В ЦБ пояснили, что отмена ограничений связана со стабильной ситуацией на внутреннем валютном рынке. При этом сохраняются дифференцированные правила для нерезидентов из недружественных государств.
Работающие в России физлица-нерезиденты из таких стран сохраняют право переводить за рубеж средства в размере заработной платы. Эта норма будет действовать до 7 июня 2026 года. До той же даты сохраняется запрет на вывоз средств для неработающих в РФ нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из этих государств. Ограничение не касается иностранных компаний, находящихся под контролем россиян.
Кроме того, смягчены правила для банков из недружественных государств: им разрешено осуществлять переводы в рублях через корреспондентские счета в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.