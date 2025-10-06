«АвтоВАЗ» требует вернуть подъемные: мигранты массово увольняются с завода

«АвтоВАЗ» требует вернуть подъемные и компенсацию за обучение, если сотрудник проработал менее 12 месяц. За полгода завод подал более 50 исков. В итоге мигранты стали массово увольняться, сообщает Mash .

По словам одного из бывших сотрудников, работодатель обещал восьмичасовой рабочий график 5/2 и зарплату от 100 тыс. рублей. По факту люди работали по 12 часов почти ежедневно. Во время приема на работу им давали 4-й разряд, но труд часто не соответствовал уровню.

Подъемные от 12 до 30 тыс. рублей, жилье и обучение оплачивали новым работникам за обещание не увольняться минимум год. Кто уходил с должности раньше, теперь обязан вернуть деньги. На данный момент суд удовлетворил 19 исков от «АвтоВАЗа» на сумму почти 300 тыс. рублей. Были и те, кто попросту сбегал, не увольнялся официально.

Мигрантов стали брать на завод весной 2023 года. По словам представителей «АвтоВАЗа», суды — это часть кадровой политики. Иностранцев стало больше, контроль за дисциплиной ужесточили.

Ранее стало известно, что с июля оплата труда на заводе сократилась на 20%. В связи с внедрением четырехдневной рабочей недели цеха испытывают острую нехватку квалифицированных кадров: слесарей, сантехников, электриков, сварщиков и специалистов по газовому оборудованию.

