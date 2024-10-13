Андрей Воробьев: в регионе работают 2 тыс предприятий АПК со 100 тыс сотрудников

В Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК. Поздравляю всех с профессиональным праздником, крепкого здоровья и процветания вашему делу!» — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что также в регионе трудятся порядка 800 фермеров. Они в 2023 году произвели 42 тыс. тонн молока, 3 тыс. тонн мяса, 50 тыс. тонн картофеля и т. д.

По словам губернатора, для поддержки Подмосковье вместе с федеральным властями выделило фермерам более 5 млрд рублей, а еще предоставило 30 видов субсидий.