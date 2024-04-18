Андрей Воробьев назвал реализованные в Подмосковье импортозамещающие проекты

Сейчас в Подмосковье 280 проектов по импортозамещению, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона счел приятным тот факт, что речь идет о технологической отрасли. К примеру, в Щелкове запустили производство спутников — это «Газпром СПКА». Инвестиции проекта составляют 15 млрд, а предприятие предоставляет жителям региона 200 рабочих мест.

«Еще одно предприятие, которому мы рады, это „Гормаш глобал“. В 2025 году заработает производство горно-шахтных машин. Это 40 млрд инвестиций и 2 000 рабочих мест», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Губернатор также отметил компанию «Ядро», которая уже известна в Дубне. Она производит серверы и печатные платы.