сегодня в 08:52

Аналитики считают, что ВВП России вырастет на 1,3%, а инфляция упадет до 5,8%

Валовой внутренний продукт России в 2025 году увеличится на 1,3%. Инфляция снизится до 5,8%, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные проведенного собственноручно опроса, в котором поучаствовали экономические и финансовые аналитики.

В 2025 году зарплаты вырастут на 6,6%. Уровень безработицы составит 2,6%.

Ставка по вкладам может дойти до показателя 19,8%. Курс доллара будет держаться на уровне 101,8 рублей за единицу.

На протяжении первой половины 2025 года ключевая ставка Центробанка вряд ли опустится ниже 21%. Снижение начнется не раньше, чем летом.

Однако некоторые эксперты считают, что в 2025 году ключевая ставка ЦБ РФ и вовсе уменьшаться не будет.

Ранее в МВФ отметили оперативный рост зарплат у россиян. При этом в 2024 году экономика РФ была перегрета.