МВФ отметил сильное частное потребление и быстрый рост зарплат россиян

Как рассказала директор по коммуникациям Международного валютного фонда Джули Козак, МВФ увидел, что в РФ происходит быстрый рост зарплат. Об этом сообщает РИА Новости .

«Рост (экономики РФ) обусловлен сильным частным потреблением, поддерживаемым очень жестким рынком труда, быстрым ростом заработных плат и оживленным ростом кредитования», — уточнила Козак.

По ее мнению, почти весь текущий год российская экономика переживала перегрев, в январе следующего года ВМФ планирует обновить прогноз по экономическому росту.

В середине осени фонд повысил прогноз роста экономики РФ в этом году до 3,6%, при этом организация уменьшила ожидания на следующий год до 1,3%. Как подчеркнули в МВФ, на понижение темпов роста ВВП страны может повлиять замедление частного потребления и инвестиций.