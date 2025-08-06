Алмазы из руды: АЛРОСА представила уникальную разработку

сегодня в 16:28

В АЛРОСЕ представили уникальную установку для добычи алмазов из руды

Центр инноваций и технологий АЛРОСА совместно со специалистами инновационного центра «Буревестник» и Удачнинского горно-обогатительного комбината представили новую уникальную установку для добычи алмазов из руды: сейчас ей нет аналогов в мире, сообщает RT .

Она сочетает несколько технологий анализа сырья и позволят повысить точность обработки камней, в 3-4 раза увеличить производительность. Сепаратор не требует монтажа, его планируют использовать непосредственно на месторождениях.

«Проект прошел сложный этап научных исследований и опытно-конструкторских работ. Многие технологические решения были разработаны с нуля», — сказал журналистами руководитель Центра инноваций и технологий АЛРОСА Андрей Насекайлов.

Скоро новый сепаратор испытают на одной из обогатительных фабрик под реальной нагрузкой, пока специалисты занимают пусконаладкой устройства.

Обогащение руды считается одним из ключевых этапов алмазодобычи.