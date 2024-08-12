Алиханов: российский ОПК выстоял в условиях колоссального санкционного давления

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) стал еще сильнее, выстояв в условиях колоссального санкционного давления, сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Министр добавил, что ОПК доказал способность решать самые сложные задачи.

«Примером этому служит та выставочная экспозиция, которая выставлена на форуме („Армия“ — ред.). Экспозиция представляет все перспективные образцы, уже проявившие себя на фронте. Среди них оперативно-тактические зенитные противотанковые ракетные комплексы, артиллерийские системы различного калибра, реактивные системы залпового огня, средства ближнего боя и радиоэлектронной борьбы, многофункциональные беспилотники и многое другое», — сказал Алиханов.

Министр сделал акцент на том, что Международный военно-технический форум «Армия-2024» — это авторитетное мероприятие, которое год от года наглядно демонстрирует растущий потенциал российского оборонно-промышленного комплекса, позволяет проследить эволюцию технологий в военно-технической сфере, сводит производителя продукции военного и двойного назначения и заказчика.

«В условиях СВО к русскому оружию приковано внимание всех оборонных ведомств государств со всех континентов. Оно проходит проверку боями высокой интенсивности в сложной обстановке с активным использованием беспилотных систем, новых технологий контрбатарейной борьбы», — сказал министр.

Он добавил, что для того чтобы обеспечить доработку и совершенствование изделий, в России выстроен беспрецедентный уровень взаимодействия военного ведомства и промышленности.

«Это позволяет предприятиям оперативно и эффективно реагировать на все потребности фронта. Всего на СВО применяются тысячи образцов вооружения и военной техники. Мы выделяем около трехсот особо востребованных по этой приоритетной номенклатуре российского ОПК. Мы продолжаем наращивать объемы выпуска. Это достигается за счет модернизации и расширения мощностей, усиления кадрового потенциала, ритмичного роста производительности труда на предприятиях», — заключил Алиханов.

В подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» открылся Международный военно-технический форум «Армия-2024». На экспозиции представлено около 1,5 тысячи ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.