Акции «Газпрома» подорожали после новости про рассмотрение возврата на рынок ЕС

Акции «Газпрома» на Мосбирже увеличились в цене после того, как Reuters написал о том, что Москва и Вашингтон обсуждают вероятное возобновление поставок газа из РФ в ЕС. Об этом сообщает РБК .

К 16:08 цена акций увеличилась на 2% — с 141,89 до 144,77 рублей за акцию. К 16:40 рост акций «Газпрома» замедлился до 1,64%.

Reuters со ссылкой на восемь источников писало, что РФ и США провели переговоры. На них обсуждалось, что Вашингтон поможет Москве возобновить поставки газа в ЕС.

По данным источников, усиление роли России на газовом рынке Евросоюза даст возможность сделать шаг по направлению к мирному урегулированию.