Акции «Газпрома» подорожали после новости про рассмотрение возврата на рынок ЕС
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Акции «Газпрома» на Мосбирже увеличились в цене после того, как Reuters написал о том, что Москва и Вашингтон обсуждают вероятное возобновление поставок газа из РФ в ЕС. Об этом сообщает РБК.
К 16:08 цена акций увеличилась на 2% — с 141,89 до 144,77 рублей за акцию. К 16:40 рост акций «Газпрома» замедлился до 1,64%.
Reuters со ссылкой на восемь источников писало, что РФ и США провели переговоры. На них обсуждалось, что Вашингтон поможет Москве возобновить поставки газа в ЕС.
По данным источников, усиление роли России на газовом рынке Евросоюза даст возможность сделать шаг по направлению к мирному урегулированию.