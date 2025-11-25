2/3 россиян считают несправедливым запрет скидок на маркетплейсах

Опрос показал, что инициатива банков лишить покупателей скидок на маркетплейсах воспринимается россиянами как несправедливая и опасная как для потребителей, так и для малого бизнеса, сообщается на сайте Аналитического центра ВЦИОМ.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что стоимость товара на маркетплейсе не должна зависеть от способа оплаты. Использовать разную цену нельзя. Также глава Сбера Герман Греф отметил, что рынок маркетплейсов нуждается в должном урегулировании: в 2025 году такие платформы недоплатили 1,5 трлн рублей налогов за счет скидок.

Как уточнили в АЦ ВЦИОМ, любые нововведения в сфере маркетплейсов коснутся большого числа россиян: 7 из 10 граждан делают покупки на этих платформах с разной периодичностью. Поэтому идея банков запретить маркетплейсам предлагать скидки при оплате их картами вызывает недовольство.

Почти 2/3 покупателей воспринимают данную инициативу как несправедливую. Это мнение подкрепляется опасениями покупателей, считающих, что так банки хотят ограничить конкуренцию и лишить россиян выгодных условий. Каждый второй онлайн-покупатель видит в предлагаемом запрете удар по собственному кошельку. Большинство из них убеждено, что исчезновение скидок станет причиной роста цен, сделает хуже условия для миллионов и плохо отразится на малом и среднем бизнесе.

