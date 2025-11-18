Греф: маркетплейсы из-за скидок недоплатили 1,5 трлн рублей налогов в 2025 г

Рынок маркетплейсов нуждается в должном урегулировании. По подсчетам Сбера, в этом году такие платформы недоплатили 1,5 трлн рублей налогов за счет своих скидок. Об этом заявил глава банка Герман Греф, сообщает ТАСС .

«То есть вот скидки все, которые дают, — они за наш с вами счет», — сказал Греф.

Он добавил, что маркетплейсы забирают «неправомерно долю на рынке у физических сетей». По словам Грефа, такие платформы фактически остаются вне конкуренции, поэтому данный рынок нужно урегулировать.

Он призвал поместить маркетплейсы в «нормальное конкурентное пространство».

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что цена на маркетплейсе не должна меняться из-за способа оплаты. По ее словам, в ином случае трудно отследить злоупотребления.

