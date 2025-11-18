Набиуллина: цена на маркетплейсе не должна меняться из-за способа оплаты

Стоимость товара на маркетплейсе не должна зависеть от способа оплаты. Использовать разную цену нельзя, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции ЦБ «Фокус на клиента». Об этом сообщает ТАСС .

Она отметила, что люди зачастую руководствуются ценой при выборе товара.

«Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается», — сказала глава ЦБ РФ.

По ее словам, если стоимость товара разная из-за способа оплаты, то в таком случае трудно отследить злоупотребления.

Ранее Набиуллина рассказала, что ЦБ заметил рост жалоб на необоснованную блокировку счетов россиян. По ее словам, банки где-то «перегнули палку» в борьбе с аферистами.

