Фото - © Участок на торгах под коммунальное обслуживание (Орехово-Зуевский г. о.)/Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ

151 объект недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области с 20 по 24 апреля выставил на торги 151 объект недвижимости и земельных участков в регионе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В перечень вошли земельные участки в аренду и в собственность, нежилые помещения в аренду и на продажу, а также здание с земельным участком и объект водопользования.

Для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства доступны несколько вариантов. В Можайском муниципальном округе продается участок площадью почти 10 соток в деревне Вишенки. Начальная цена составляет 324 937,15 рубля. В городском округе Воскресенск в селе Конобеево предлагается в аренду участок площадью более 17 соток для ведения ЛПХ. Начальная стоимость аренды — 204 129,79 рубля в год.

Для предпринимателей в Орехово-Зуевском округе сдается в аренду земельный участок под коммунальное обслуживание.

Победителем аукциона становится участник, предложивший наибольшую цену. Выбрать объект можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области. Все процедуры проходят в электронной форме, для участия требуется усиленная квалифицированная электронная подпись, полученная в аккредитованном удостоверяющем центре.

Обзоры законодательства и пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах размещены на странице комитета в мессенджере МАX.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.