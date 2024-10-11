Запеченная, сырая и в виде мусса: 7 вкусных и простых рецептов из тыквы

Шпаргалки

Фото - © Фотобанк Лори

В материале РИАМО собрали несколько простых, вкусных и интересных рецептов из тыквы.

Тыква фри

Фото - © Freepik.com

Ингредиенты:

  • Тыква – 250 г
  • Масло подсолнечное – 300 мл
  • Чеснок (можно сушеный) – 5 г
  • Паприка молотая копченая – 5 г
  • Перец молотый черный и красный острый – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Это необычный рецепт тыквы для тех, кто любит этот овощ, но просто тушить его с овощами уже неинтересно. Тыкву нужно очистить и нарезать на палочки. Лучше всего подойдет сорт баттернат, но можно использовать любую. Брусочки оптимально резать примерно по 10 сантиметров и  толщиной около 1,5 см. В сотейник или глубокую сковороду налить масло, раскалить и обжарить в нем брусочки тыквы. Остывать готовые палочки нужно оставить на бумажных полотенцах, чтобы стекло лишнее масло. Отдельно нужно смешать специи и чеснок, посыпать смесью теплые палочки. Закуска готова, ее можно подавать с любым соусом или сделать гарниром.

Мясо с картофелем, запеченное в тыкве

Фото - © Надежда Мишкова / Фотобанк Лори

Ингредиенты:

  • Тыква – 1 шт
  • Свинина – 400 г
  • Картофель – 3 шт
  • Морковь, лук репчатый  – по  1 шт
  • Масло оливковое – 3 ст.л.
  • Укроп, петрушка – по 2-3 веточки
  • Соль по вкусу

Запекать овощи с мясом нужно будет прямо в ароматной тыкве без использования посуды. Это не просто оригинальный, но и простой рецепт из привычных продуктов. Овощи и мясо нужно подготовить, помыть и почистить. Тыкву помыть, срезать верхушку и вынуть семена с волокнистой мякотью. Слишком тонкими стенки делать не нужно. Нарезать мясо (можно использовать любое, не только свинину), морковь, картофель и лук нарезать кубиками. Все смешать, полить оливковым маслом, добавить специи и соль по вкусу и начинить тыкву. Налить в тыкву около 150 мл воды, закрыть зеленью и накрыть верхушкой, как крышкой. Поставить тыкву в форму для запекания или глубокий противень, налить 150 мл воды и запекать в духовке при 180 градусах до готовности (примерно 2,5 часа). Блюдо готово, подавать на стол можно прямо в тыкве.

Салат из тыквы с яйцом

Фото - © Freepik.com

Ингредиенты:

  • Тыква – 300 г
  • Яйца – 2 шт
  • Чеснок – 1-2 зубчика
  • Сметана – 60 г
  • Перец – по вкусу
  • Соль по вкусу

Это простой салат с минимумом калорий, тыкву для него отваривать или тушить не нужно. Он может стать хорошим дополнением к мясным и рыбным блюдам. Яйца нужно отварить вкрутую, тыкву почистить и натереть на терке для корейской моркови. Добавить к тыкве яйца, нарезанные кубиком. Отдельно смешать сметану, чеснок и специи – добавить к тыкве. Все перемешать – и салат готов.

Драники из тыквы

Фото - © Ольга Дмитренко / Фотобанк Лори

Ингредиенты:

  • Тыква – 200 г
  • Яйцо – 1 шт
  • Лук репчатый – 0,5 шт
  • Мука – 0,5 ст.л.
  • Масло подсолнечное – 30 мл
  • Соль, перец – по вкусу

Обычные картофельные драники можно разнообразить и сделать их из тыквы. Все ингредиенты нужно подготовить, тыкву почистить и натереть на крупной терке. Смешать в миске натертую тыкву, яйцо и мелко нарезанный лук. Добавить специи, муку и все как следует перемешать. В сковородке разогреть масло и выкладывать драники по очереди ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжарить драники, выложить на бумажное полотенце. Тыквенные драники можно подавать со сметаной.

Тыквенные панкейки

Фото - © Виктория Панченко / Фотобанк Лори

Ингредиенты:

  • Тыква – 300 г
  • Яйцо – 2 шт
  • Масло сливочное – 40 г
  • Молоко – 200 мл
  • Мука – 250-300 г
  • Сахар – 100 г
  • Разрыхлитель – 2 ч.л.
  • Соль – по вкусу

Тыкву предварительно следует отварить на пару в течение 20 минут. Потом измельчить ее блендером, остудить. Отдельно миксером смешать яйца с сахаром, добавить в тыквенное пюре. Туда же положить сливочное масло, слить молоко и смешать все миксером. Муку с разрыхлителем смешать и добавить в жидкую смесь. В итоге должна получиться смесь чуть гуще, чем на блины, но жиже, чем на оладьи. Собственно, можно сделать таким образом и блины, и оладьи из тыквы – все зависит от густоты теста. Дать тесту постоять и выпекать панкейки на горячей сковороде. Подавать их можно с вареньем, шоколадом, карамелью или медом.

Тыквенно-творожная запеканка

Фото - © Надежда Мишкова / Фотобанк Лори

Ингредиенты:

  • Тыква – 500 г
  • Творог – 400 г
  • Манная крупа – 4 ст.л.
  • Молоко – 250 мл
  • Яйца – 3 шт
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Масло сливочное – 100 г
  • Сахар – 0,5 ст.
  • Ванильный сахар – 15 г
  • Соль – 0,25 ч.л.

Эту запеканку оценят даже те, кто тыкву не любит – она получается нежной и ароматной. Тыкву нужно очистить и сварить либо потушить в небольшом количестве воды. Манку необходимо замочить в молоке, подогретом до комнатной температуры, в течение 30-40 минут. Творог протереть через сито. Готовую тыкву перетереть в пюре. Яйца смешать с сахаром. Смешать тыкву, яйца, творог и манку в одной миске. Туда же добавить растопленное подсолнечное масло, ванильный сахар и соль. Смазать форму, переложить туда смесь и выпекать в духовке при 180 градусах примерно 45 минут до готовности. Подавать запеканку можно со сметаной или любыми сладкими соусами.

Муссовый тыквенный торт без выпечки

Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Ингредиенты:

  • Тыква – 500 г
  • Сметана – 400 г
  • Сахарная пудра – 150-200 г
  • Печенье – 200 г
  • Масло сливочное – 90 г
  • Апельсин – 1 шт.
  • Шоколад – 30 г
  • Желатин – 30 г
  • Сахар ванильный или корица молотая – по желанию

Для этого рецепта тыкву нужно стараться выбрать послаще, печенье лучше выбрать песочное, а вот сметана подойдет любая. С апельсина нужно снять цедру и выдавить из него сок. Тыкву нарезать небольшими кусочками, добавить к ней апельсин и цедру, накрыть миску пластиковой крышкой и отправить в микроволновку на 15-20 минут. Периодически нужно перемешивать. Приготовить можно и в духовке – нужно завернуть тыкву в фольгу и выпекать 30-40 минут при 180 градусах. Печенье нужно измельчить в крошку, добавить в него сливочное масло до тех пор, пока масса не начнет собираться в комок, но будет оставаться рассыпчатой. Далее в разъемную форму выложить массу из печенья, сформировать корж, утрамбовать и поставить в холодильник.

Развести желатин, готовую тыкву с помощью блендера превратить в пюре, в которое добавить сметану, сахарную пудру, ванилин и корицу по желанию. Тщательно перемешать смесь и влить в нее желатин. Вылить массу на корж и отправить в холодильник на 3 часа до полного застывания. При желании можно украсить торт тертым шоколадом. Вкусный и необычный десерт готов.