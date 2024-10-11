Запеченная, сырая и в виде мусса: 7 вкусных и простых рецептов из тыквы
Фото - © Фотобанк Лори
В материале РИАМО собрали несколько простых, вкусных и интересных рецептов из тыквы.
Тыква фри
Фото - © Freepik.com
Ингредиенты:
- Тыква – 250 г
- Масло подсолнечное – 300 мл
- Чеснок (можно сушеный) – 5 г
- Паприка молотая копченая – 5 г
- Перец молотый черный и красный острый – по вкусу
- Соль – по вкусу
Это необычный рецепт тыквы для тех, кто любит этот овощ, но просто тушить его с овощами уже неинтересно. Тыкву нужно очистить и нарезать на палочки. Лучше всего подойдет сорт баттернат, но можно использовать любую. Брусочки оптимально резать примерно по 10 сантиметров и толщиной около 1,5 см. В сотейник или глубокую сковороду налить масло, раскалить и обжарить в нем брусочки тыквы. Остывать готовые палочки нужно оставить на бумажных полотенцах, чтобы стекло лишнее масло. Отдельно нужно смешать специи и чеснок, посыпать смесью теплые палочки. Закуска готова, ее можно подавать с любым соусом или сделать гарниром.
Мясо с картофелем, запеченное в тыкве
Фото - © Надежда Мишкова / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Тыква – 1 шт
- Свинина – 400 г
- Картофель – 3 шт
- Морковь, лук репчатый – по 1 шт
- Масло оливковое – 3 ст.л.
- Укроп, петрушка – по 2-3 веточки
- Соль по вкусу
Запекать овощи с мясом нужно будет прямо в ароматной тыкве без использования посуды. Это не просто оригинальный, но и простой рецепт из привычных продуктов. Овощи и мясо нужно подготовить, помыть и почистить. Тыкву помыть, срезать верхушку и вынуть семена с волокнистой мякотью. Слишком тонкими стенки делать не нужно. Нарезать мясо (можно использовать любое, не только свинину), морковь, картофель и лук нарезать кубиками. Все смешать, полить оливковым маслом, добавить специи и соль по вкусу и начинить тыкву. Налить в тыкву около 150 мл воды, закрыть зеленью и накрыть верхушкой, как крышкой. Поставить тыкву в форму для запекания или глубокий противень, налить 150 мл воды и запекать в духовке при 180 градусах до готовности (примерно 2,5 часа). Блюдо готово, подавать на стол можно прямо в тыкве.
Салат из тыквы с яйцом
Фото - © Freepik.com
Ингредиенты:
- Тыква – 300 г
- Яйца – 2 шт
- Чеснок – 1-2 зубчика
- Сметана – 60 г
- Перец – по вкусу
- Соль по вкусу
Это простой салат с минимумом калорий, тыкву для него отваривать или тушить не нужно. Он может стать хорошим дополнением к мясным и рыбным блюдам. Яйца нужно отварить вкрутую, тыкву почистить и натереть на терке для корейской моркови. Добавить к тыкве яйца, нарезанные кубиком. Отдельно смешать сметану, чеснок и специи – добавить к тыкве. Все перемешать – и салат готов.
Драники из тыквы
Фото - © Ольга Дмитренко / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Тыква – 200 г
- Яйцо – 1 шт
- Лук репчатый – 0,5 шт
- Мука – 0,5 ст.л.
- Масло подсолнечное – 30 мл
- Соль, перец – по вкусу
Обычные картофельные драники можно разнообразить и сделать их из тыквы. Все ингредиенты нужно подготовить, тыкву почистить и натереть на крупной терке. Смешать в миске натертую тыкву, яйцо и мелко нарезанный лук. Добавить специи, муку и все как следует перемешать. В сковородке разогреть масло и выкладывать драники по очереди ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжарить драники, выложить на бумажное полотенце. Тыквенные драники можно подавать со сметаной.
Тыквенные панкейки
Фото - © Виктория Панченко / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Тыква – 300 г
- Яйцо – 2 шт
- Масло сливочное – 40 г
- Молоко – 200 мл
- Мука – 250-300 г
- Сахар – 100 г
- Разрыхлитель – 2 ч.л.
- Соль – по вкусу
Тыкву предварительно следует отварить на пару в течение 20 минут. Потом измельчить ее блендером, остудить. Отдельно миксером смешать яйца с сахаром, добавить в тыквенное пюре. Туда же положить сливочное масло, слить молоко и смешать все миксером. Муку с разрыхлителем смешать и добавить в жидкую смесь. В итоге должна получиться смесь чуть гуще, чем на блины, но жиже, чем на оладьи. Собственно, можно сделать таким образом и блины, и оладьи из тыквы – все зависит от густоты теста. Дать тесту постоять и выпекать панкейки на горячей сковороде. Подавать их можно с вареньем, шоколадом, карамелью или медом.
Тыквенно-творожная запеканка
Фото - © Надежда Мишкова / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Тыква – 500 г
- Творог – 400 г
- Манная крупа – 4 ст.л.
- Молоко – 250 мл
- Яйца – 3 шт
- Сметана – 3 ст.л.
- Масло сливочное – 100 г
- Сахар – 0,5 ст.
- Ванильный сахар – 15 г
- Соль – 0,25 ч.л.
Эту запеканку оценят даже те, кто тыкву не любит – она получается нежной и ароматной. Тыкву нужно очистить и сварить либо потушить в небольшом количестве воды. Манку необходимо замочить в молоке, подогретом до комнатной температуры, в течение 30-40 минут. Творог протереть через сито. Готовую тыкву перетереть в пюре. Яйца смешать с сахаром. Смешать тыкву, яйца, творог и манку в одной миске. Туда же добавить растопленное подсолнечное масло, ванильный сахар и соль. Смазать форму, переложить туда смесь и выпекать в духовке при 180 градусах примерно 45 минут до готовности. Подавать запеканку можно со сметаной или любыми сладкими соусами.
Муссовый тыквенный торт без выпечки
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Ингредиенты:
- Тыква – 500 г
- Сметана – 400 г
- Сахарная пудра – 150-200 г
- Печенье – 200 г
- Масло сливочное – 90 г
- Апельсин – 1 шт.
- Шоколад – 30 г
- Желатин – 30 г
- Сахар ванильный или корица молотая – по желанию
Для этого рецепта тыкву нужно стараться выбрать послаще, печенье лучше выбрать песочное, а вот сметана подойдет любая. С апельсина нужно снять цедру и выдавить из него сок. Тыкву нарезать небольшими кусочками, добавить к ней апельсин и цедру, накрыть миску пластиковой крышкой и отправить в микроволновку на 15-20 минут. Периодически нужно перемешивать. Приготовить можно и в духовке – нужно завернуть тыкву в фольгу и выпекать 30-40 минут при 180 градусах. Печенье нужно измельчить в крошку, добавить в него сливочное масло до тех пор, пока масса не начнет собираться в комок, но будет оставаться рассыпчатой. Далее в разъемную форму выложить массу из печенья, сформировать корж, утрамбовать и поставить в холодильник.
Развести желатин, готовую тыкву с помощью блендера превратить в пюре, в которое добавить сметану, сахарную пудру, ванилин и корицу по желанию. Тщательно перемешать смесь и влить в нее желатин. Вылить массу на корж и отправить в холодильник на 3 часа до полного застывания. При желании можно украсить торт тертым шоколадом. Вкусный и необычный десерт готов.