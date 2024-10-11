Запеченная, сырая и в виде мусса: 7 вкусных и простых рецептов из тыквы

Тыква фри Фото - © Freepik.com Ингредиенты: Тыква – 250 г

Масло подсолнечное – 300 мл

Чеснок (можно сушеный) – 5 г

Паприка молотая копченая – 5 г

Перец молотый черный и красный острый – по вкусу

Соль – по вкусу Это необычный рецепт тыквы для тех, кто любит этот овощ, но просто тушить его с овощами уже неинтересно. Тыкву нужно очистить и нарезать на палочки. Лучше всего подойдет сорт баттернат, но можно использовать любую. Брусочки оптимально резать примерно по 10 сантиметров и толщиной около 1,5 см. В сотейник или глубокую сковороду налить масло, раскалить и обжарить в нем брусочки тыквы. Остывать готовые палочки нужно оставить на бумажных полотенцах, чтобы стекло лишнее масло. Отдельно нужно смешать специи и чеснок, посыпать смесью теплые палочки. Закуска готова, ее можно подавать с любым соусом или сделать гарниром.

Мясо с картофелем, запеченное в тыкве Фото - © Надежда Мишкова / Фотобанк Лори Ингредиенты: Тыква – 1 шт

Свинина – 400 г

Картофель – 3 шт

Морковь, лук репчатый – по 1 шт

Масло оливковое – 3 ст.л.

Укроп, петрушка – по 2-3 веточки

Соль по вкусу Запекать овощи с мясом нужно будет прямо в ароматной тыкве без использования посуды. Это не просто оригинальный, но и простой рецепт из привычных продуктов. Овощи и мясо нужно подготовить, помыть и почистить. Тыкву помыть, срезать верхушку и вынуть семена с волокнистой мякотью. Слишком тонкими стенки делать не нужно. Нарезать мясо (можно использовать любое, не только свинину), морковь, картофель и лук нарезать кубиками. Все смешать, полить оливковым маслом, добавить специи и соль по вкусу и начинить тыкву. Налить в тыкву около 150 мл воды, закрыть зеленью и накрыть верхушкой, как крышкой. Поставить тыкву в форму для запекания или глубокий противень, налить 150 мл воды и запекать в духовке при 180 градусах до готовности (примерно 2,5 часа). Блюдо готово, подавать на стол можно прямо в тыкве.

Салат из тыквы с яйцом Фото - © Freepik.com Ингредиенты: Тыква – 300 г

Яйца – 2 шт

Чеснок – 1-2 зубчика

Сметана – 60 г

Перец – по вкусу

Соль по вкусу Это простой салат с минимумом калорий, тыкву для него отваривать или тушить не нужно. Он может стать хорошим дополнением к мясным и рыбным блюдам. Яйца нужно отварить вкрутую, тыкву почистить и натереть на терке для корейской моркови. Добавить к тыкве яйца, нарезанные кубиком. Отдельно смешать сметану, чеснок и специи – добавить к тыкве. Все перемешать – и салат готов.

Драники из тыквы Фото - © Ольга Дмитренко / Фотобанк Лори Ингредиенты: Тыква – 200 г

Яйцо – 1 шт

Лук репчатый – 0,5 шт

Мука – 0,5 ст.л.

Масло подсолнечное – 30 мл

Соль, перец – по вкусу Обычные картофельные драники можно разнообразить и сделать их из тыквы. Все ингредиенты нужно подготовить, тыкву почистить и натереть на крупной терке. Смешать в миске натертую тыкву, яйцо и мелко нарезанный лук. Добавить специи, муку и все как следует перемешать. В сковородке разогреть масло и выкладывать драники по очереди ложкой, формируя небольшие оладьи. Обжарить драники, выложить на бумажное полотенце. Тыквенные драники можно подавать со сметаной.

Тыквенные панкейки Фото - © Виктория Панченко / Фотобанк Лори Ингредиенты: Тыква – 300 г

Яйцо – 2 шт

Масло сливочное – 40 г

Молоко – 200 мл

Мука – 250-300 г

Сахар – 100 г

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Соль – по вкусу Тыкву предварительно следует отварить на пару в течение 20 минут. Потом измельчить ее блендером, остудить. Отдельно миксером смешать яйца с сахаром, добавить в тыквенное пюре. Туда же положить сливочное масло, слить молоко и смешать все миксером. Муку с разрыхлителем смешать и добавить в жидкую смесь. В итоге должна получиться смесь чуть гуще, чем на блины, но жиже, чем на оладьи. Собственно, можно сделать таким образом и блины, и оладьи из тыквы – все зависит от густоты теста. Дать тесту постоять и выпекать панкейки на горячей сковороде. Подавать их можно с вареньем, шоколадом, карамелью или медом.

Тыквенно-творожная запеканка Фото - © Надежда Мишкова / Фотобанк Лори Ингредиенты: Тыква – 500 г

Творог – 400 г

Манная крупа – 4 ст.л.

Молоко – 250 мл

Яйца – 3 шт

Сметана – 3 ст.л.

Масло сливочное – 100 г

Сахар – 0,5 ст.

Ванильный сахар – 15 г

Соль – 0,25 ч.л. Эту запеканку оценят даже те, кто тыкву не любит – она получается нежной и ароматной. Тыкву нужно очистить и сварить либо потушить в небольшом количестве воды. Манку необходимо замочить в молоке, подогретом до комнатной температуры, в течение 30-40 минут. Творог протереть через сито. Готовую тыкву перетереть в пюре. Яйца смешать с сахаром. Смешать тыкву, яйца, творог и манку в одной миске. Туда же добавить растопленное подсолнечное масло, ванильный сахар и соль. Смазать форму, переложить туда смесь и выпекать в духовке при 180 градусах примерно 45 минут до готовности. Подавать запеканку можно со сметаной или любыми сладкими соусами.