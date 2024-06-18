Внебиржевые торги: что это такое, как проводятся и чем отличаются от биржевых

Что такое внебиржевой рынок

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Внебиржевой рынок, иначе называемый ОТС (от англ. over-the-counter) — это торговля ценными бумагами непосредственно между участниками рынка, без посредников. Он бывает организованным и неорганизованным.

На организованном внебиржевом рынке торги проходят на специальных электронных площадках, похожих на доски объявлений. Заявки контрагентов объединяются, однако, в отличие от привычной биржи, средства инвестора не защищены. При этом инвестор может выводить в разы больше денег, чем на бирже.

На неорганизованном внебиржевом рынке продавец и покупатель заключают договор купли-продажи напрямую. Они сами договариваются о цене и прочих условиях сделки. Торги на неорганизованном рынке более рискованны: вероятность нарваться на мошенника очень велика. После такой сделки необходимо обратиться в депозитарий и оформить смену владельца ценных бумаг.

На внебиржевом рынке представлен широкий спектр финансовых инструментов: на нем присутствует все то, что не прошло листинг на бирже или то, что по какой-то причине не может технически обращаться на биржевых торгах. Здесь совершаются сделки с ценными бумагами, товарами, валютой, драгоценными металлами, ПФИ и прочим.