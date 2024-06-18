Внебиржевые торги: что это такое, как проводятся и чем отличаются от биржевых
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Каковы плюсы и минусы внебиржевых торгов и кто может в них участвовать, читайте в материале РИАМО.
Что такое внебиржевой рынок
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Внебиржевой рынок, иначе называемый ОТС (от англ. over-the-counter) — это торговля ценными бумагами непосредственно между участниками рынка, без посредников. Он бывает организованным и неорганизованным.
На организованном внебиржевом рынке торги проходят на специальных электронных площадках, похожих на доски объявлений. Заявки контрагентов объединяются, однако, в отличие от привычной биржи, средства инвестора не защищены. При этом инвестор может выводить в разы больше денег, чем на бирже.
На неорганизованном внебиржевом рынке продавец и покупатель заключают договор купли-продажи напрямую. Они сами договариваются о цене и прочих условиях сделки. Торги на неорганизованном рынке более рискованны: вероятность нарваться на мошенника очень велика. После такой сделки необходимо обратиться в депозитарий и оформить смену владельца ценных бумаг.
На внебиржевом рынке представлен широкий спектр финансовых инструментов: на нем присутствует все то, что не прошло листинг на бирже или то, что по какой-то причине не может технически обращаться на биржевых торгах. Здесь совершаются сделки с ценными бумагами, товарами, валютой, драгоценными металлами, ПФИ и прочим.
Кто может торговать на внебиржевом рынке
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Торговать вне биржи могут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, причем последние могут продавать активы без ограничений, а покупать — только если ценная бумага доступна им.
Эксперты считают, что торговля на внебиржевом рынке больше всего подойдет опытным инвесторам, которые имеют большой капитал и хотят диверсифицировать свой портфель активами, отсутствующими на организованном фондовом рынке.
Чем внебиржевые торги отличаются от биржевых
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По словам частного квалифицированного инвестора, независимого финансового советника Юрия Азаргаева, главное отличие внебиржевой торговли от биржевой заключается в снижении гарантий исполнения сделки.
«Если на биржевых торгах за исполнением сделки следит биржа и брокер, то на внебиржевых торгах это делает только брокер, и то если сделка происходит на организованных торгах», — пояснил эксперт.
Отличается и формирование цены: на внебиржевых торгах она ориентировочная, а спреды между покупкой и продажей могут быть значительно больше, чем на биржевых торгах, отметил аналитик.
«Также отличается подача поручения. К примеру, если вы хотите продать ценную бумагу на фондовом рынке, то вы можете выставить заявку в биржевой стакан обезличенных сделок, и если у кого-то возникнет желание купить ваш актив, он выставит встречную заявку. На внебиржевом же рынке вам нужна вторая сторона, будь то контрагент или посредник», — добавил Азаргаев.
Как совершаются сделки на внебиржевом рынке
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Частный инвестор Михаил Болдов описал порядок совершения сделки на внебиржевом рынке. По его словам, алгоритм действий участника торгов выглядит примерно так:
- Он заключает договор с брокером.
- Подает заявку на предоставление доступа к внебиржевой площадке и электронному терминалу с индикативными котировками.
- Устанавливает и настраивает электронный терминал.
- Перечисляет на брокерский счет деньги или размещает ценные бумаги.
- Следит за сделками в поиске подходящего предложения либо размещает собственное.
- Формирует торговое поручение с желаемыми объемами и ценами через заявку в терминале.
- Ждет, пока найдется подходящий контрагент.
- Согласовывает с контрагентом конечные параметры сделки: цену и количество ценных бумаг, условия поставки и расчетов.
- Заключает с ним договор купли-продажи (самостоятельно или через ОТС-площадку).
- Ждет, когда информация о смене владельца поступит в депозитарий, где хранится актив.
Какие организованные внебиржевые площадки есть в России
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Самые известные организованные внебиржевые площадки в России — это OTC-платформа Московской биржи MOEX Board и ОТС-секция СПБ-Биржи RTS Board. Эти платформы представляют собой системы индикативных котировок, то есть своего рода доски объявлений, на которых можно размещать свои предложения и искать контрагентов.
Сервис MOEX Board был запущен Мосбиржей 10 апреля 2023 года для заключения внебиржевых сделок с акциями российских компаний, не имеющих листинга, с расчетами через центрального контрагента. Пока торги на данной платформе доступны только квалифицированным инвесторам.
Площадка RTS Board появилась еще в 2001 году. Оператор ОТС-секции — Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС».
К внебиржевым торгам также относится торговля активами, которые имеют листинг на фондовой бирже, но по какой-то причине сделки с ними заключаются вне основных торгов. Так, компания «Финам» запустила сервис по продаже и покупке иностранных ценных бумаг (ИЦБ), ранее заблокированных европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream. А Т-банк предоставляет своим клиентам возможность торговать ценными бумагами в выходные, когда основные торги на бирже закрыты.
Плюсы и минусы внебиржевых торгов
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Руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин перечислил плюсы и минусы внебиржевой торговли. К первым он относит:
- гибкость условий сделок;
- широкий ассортимент финансовых инструментов;
- конфиденциальность торгов;
- возможность проведения крупных сделок без существенного влияния на рыночные котировки;
- персональный подход.
Среди минусов внебиржевых торгов эксперт выделяет:
- меньшую прозрачность, чем на бирже;
- повышенный риск для контрагентов;
- меньшую ликвидность и отсутствие стандартизации финансовых активов;
- менее строгое регулирование рынка;
- менее четкое и менее прозрачное ценообразование.