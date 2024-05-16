Цифровое поколение: как мотивировать ребенка больше двигаться и заниматься спортом

Существует довольно простое правило, о котором многие родители забывают: дети часто неосознанно копируют образ жизни и поведение членов семьи. Поэтому родителям стоит в первую очередь переместить свой личный фокус интересов с гаджетов или телевизора на разнообразную и полезную спортивную активность. Необязательно менять привычный образ жизни и начинать изнурять себя тренировками, достаточно взять за правило, например, гулять без гаджетов в компании ребенка 1-2 часа в день. На детской площадке не стоит доставать смартфон, чтобы развлечь себя: лучше вовлеките ребенка в подвижные игры или какую-нибудь «достигаторскую» деятельность, будь то сооружение песочного замка, строительство шалаша из веток или лепка снеговика. Дети, которые даже на игровой площадке стремятся посидеть на скамейке со смартфоном, рискуют так никогда и не развить в себе интерес к двигательной активности и спорту.

Если вас в детстве или юности увлекали какие-либо спортивные соревнования, можно попробовать возродить в себе этот интерес и сходить всей семьей на стадион: например, на баскетбольный матч или детские состязания по у-шу. Довольно эффективной мотивацией могут стать успехи знакомых спортсменов (особенно ровесников). Допустим, если у ваших друзей есть сын, который успешно занимается спортом, можно познакомить ребенка с юным чемпионом и предложить посмотреть, как он выступает на соревнованиях. Возможно, пример окажется заразительным: видя чужие достижения, ваш ребенок тоже захочет стать «быстрее, выше, сильнее».

Игровые мотиваторы для начинающих

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Если младшеклассник или подросток никак не связан со спортом, а большую часть времени привык одерживать виртуальные победы в разнообразных «бродилках» или головоломках, помочь вовлечению в двигательную активность могут игры, совмещенные с трекингом.

Одна из таких игр – «Walkr» – предоставляет игроку космический корабль, который бороздит просторы Вселенной. Чем активнее в течение дня был ребенок, тем больше энергии у звездолета на дальние полеты, открытие новых планет и другие космические приключения. Приложение использует встроенный в смартфон шагомер, фиксирует количество шагов и использует их в качестве «горючего» для космического корабля.

Также неплохо проявляют себя игры, основанные на определении местоположения по GPS. Мобильный телефон отслеживает геопозицию и, перемещаясь в реальном мире, игрок одновременно двигается и в игровых локациях.

Таких игр создано довольно много (пресловутыми «Покемонами» их список не ограничивается), сейчас существуют десятки интересных миров, которые можно изучать, гуляя по улицам или паркам. В игре «Wokamon», например, можно собирать виртуальных питомцев, а затем подкармливать и растить их, получая игровую энергию в процессе активных прогулок. Приложение позволяет также исследовать фантастические пространства: конфетные пустыни или ледяные царства, для доступа к которым, опять же, нужно двигаться.

Есть также игры, позволяющие собирать собственные коллекции боевых динозавров или бороться с полчищами зомби, которые «населяют» окрестные дворы. Если подросток (или взрослый) увлечется прохождением игры и достижениями своего персонажа, он может незаметно для себя проходить в день по 10 или даже 20 тысяч шагов, что само по себе является прекрасной тренировкой.

Главное не забывать о безопасности перемещений: до определенного возраста ребенка во время таких прогулок лучше сопровождать, иначе в погоне за игровым существом он может не заметить, например, яму, ступеньки, колючий куст или проезжую часть.

Самые маленькие могут влиться в спорт с Фиксиками: на канале в YouTube транслируются специальные выпуски, где детей обучают правильно делать зарядку. Несложные движения показывают главные герои мультсериала: Симка, Нолик, Шпуля.