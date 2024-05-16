Цифровое поколение: как мотивировать ребенка больше двигаться и заниматься спортом
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О том, как отвлечь ребенка от гаджетов, научить его получать удовольствие от движения и спорта, РИАМО рассказали основатели приложения спортивных челленджей ChallengeGo Роман Прилипко и Константин Южный.
Личный пример
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Существует довольно простое правило, о котором многие родители забывают: дети часто неосознанно копируют образ жизни и поведение членов семьи. Поэтому родителям стоит в первую очередь переместить свой личный фокус интересов с гаджетов или телевизора на разнообразную и полезную спортивную активность. Необязательно менять привычный образ жизни и начинать изнурять себя тренировками, достаточно взять за правило, например, гулять без гаджетов в компании ребенка 1-2 часа в день. На детской площадке не стоит доставать смартфон, чтобы развлечь себя: лучше вовлеките ребенка в подвижные игры или какую-нибудь «достигаторскую» деятельность, будь то сооружение песочного замка, строительство шалаша из веток или лепка снеговика. Дети, которые даже на игровой площадке стремятся посидеть на скамейке со смартфоном, рискуют так никогда и не развить в себе интерес к двигательной активности и спорту.
Спортивные зрелища и турниры
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Если вас в детстве или юности увлекали какие-либо спортивные соревнования, можно попробовать возродить в себе этот интерес и сходить всей семьей на стадион: например, на баскетбольный матч или детские состязания по у-шу. Довольно эффективной мотивацией могут стать успехи знакомых спортсменов (особенно ровесников). Допустим, если у ваших друзей есть сын, который успешно занимается спортом, можно познакомить ребенка с юным чемпионом и предложить посмотреть, как он выступает на соревнованиях. Возможно, пример окажется заразительным: видя чужие достижения, ваш ребенок тоже захочет стать «быстрее, выше, сильнее».
Игровые мотиваторы для начинающих
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Если младшеклассник или подросток никак не связан со спортом, а большую часть времени привык одерживать виртуальные победы в разнообразных «бродилках» или головоломках, помочь вовлечению в двигательную активность могут игры, совмещенные с трекингом.
Одна из таких игр – «Walkr» – предоставляет игроку космический корабль, который бороздит просторы Вселенной. Чем активнее в течение дня был ребенок, тем больше энергии у звездолета на дальние полеты, открытие новых планет и другие космические приключения. Приложение использует встроенный в смартфон шагомер, фиксирует количество шагов и использует их в качестве «горючего» для космического корабля.
Также неплохо проявляют себя игры, основанные на определении местоположения по GPS. Мобильный телефон отслеживает геопозицию и, перемещаясь в реальном мире, игрок одновременно двигается и в игровых локациях.
Таких игр создано довольно много (пресловутыми «Покемонами» их список не ограничивается), сейчас существуют десятки интересных миров, которые можно изучать, гуляя по улицам или паркам. В игре «Wokamon», например, можно собирать виртуальных питомцев, а затем подкармливать и растить их, получая игровую энергию в процессе активных прогулок. Приложение позволяет также исследовать фантастические пространства: конфетные пустыни или ледяные царства, для доступа к которым, опять же, нужно двигаться.
Есть также игры, позволяющие собирать собственные коллекции боевых динозавров или бороться с полчищами зомби, которые «населяют» окрестные дворы. Если подросток (или взрослый) увлечется прохождением игры и достижениями своего персонажа, он может незаметно для себя проходить в день по 10 или даже 20 тысяч шагов, что само по себе является прекрасной тренировкой.
Главное не забывать о безопасности перемещений: до определенного возраста ребенка во время таких прогулок лучше сопровождать, иначе в погоне за игровым существом он может не заметить, например, яму, ступеньки, колючий куст или проезжую часть.
Самые маленькие могут влиться в спорт с Фиксиками: на канале в YouTube транслируются специальные выпуски, где детей обучают правильно делать зарядку. Несложные движения показывают главные герои мультсериала: Симка, Нолик, Шпуля.
Спортивные мотиваторы в смартфоне
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Для тех, кто только начинает осваивать мир спортивных активностей, существует огромное количество всевозможных фитнес-приложений. Геймифицированные упражнения и челленджи, трекеры привычек и достижений отличные помощники родителей, если разумно их использовать. С помощью приложения для смартфона можно в игровой форме устраивать соревнования, где в одной дисциплине, например, в количестве пройденных шагов за неделю или месяц, будут сравниваться результаты родителей и ребенка. Победы в соревнованиях можно отмечать какими-то небольшими подарками, чтобы поддерживать мотивацию.
Для тех, кто хочет всегда держать под контролем развитие своей физической формы и выносливости, также разработаны интересные приложения. «100 отжиманий», например, аккумулирует в себе различные тренировки: можно проходить уровни один за другим, причем на каждом уровне существует отдельная программа с разминкой и определенным количеством отжиманий. Перед тем, как выбрать подходящий уровень, пользователь проходит тестирование. Приложение дополнительно мотивирует на новые спортивные подвиги благодаря возможности получать новые статусы и зарабатывать медали.
Как выбрать вид спорта
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Если дошкольник или младшеклассник теоретически согласен пойти в спортивную секцию, но пока не знает, в какую, выбор ложится на плечи родителей. Ориентироваться можно на то, как ребенок проявляет себя в играх. Чем ему больше нравится заниматься: устанавливать личные рекорды, играть в группе ребят или, наоборот, с кем-то состязаться и доказывать свое превосходство? В первом случае могут подойти, например, бег, плавание, гимнастика или фигурное катание, во втором – любые командные виды спорта, в третьем – боевые искусства или фехтование. Если же ребенок просто любит движение, не стремясь чего-то добиться и кому-то что-то доказать, ему может подойти детская аэробика, капоэйра или занятия с фитболом – эти активности дают выход энергии и при этом не подразумевают постоянной гонки за результатом и ежедневных тренировок.
Стоит помнить, что, определяя ребенка в спортивную секцию, родители должны трезво оценивать собственные финансовые и временные возможности. При ограниченном бюджете стоит выбирать вид спорта, где не требуется дорогое оборудование и экипировка, или же те секции, где амуниция спонсируется частными или государственными средствами. Если нет возможности регулярно возить ребенка на тренировки, имеет смысл рассмотреть варианты ближе к дому или выбирать секции, куда ребенок сможет ходить вместе с друзьями.