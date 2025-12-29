Шпаргалка для инвестора: как выбрать инструмент, если горизонт планирования — 6 месяцев, 2 года или больше трех лет

Прогноз по основным инструментам инвестиций: что ждать в 2026 году

Фото - © Freepik.com

Ключевая ставка Банка России, по прогнозу экспертов, к концу года 2026 года может снизиться до 12-13%. Это значит, что привычные финансовые инструменты будут вести себя по-другому, что изменит правила игры для инвесторов, отмечает эксперт.

Прежде чем строить стратегию, стоит понимать общие тренды на рынке и знать самые популярные инструменты.

Банковские вклады (депозиты)

Все просто: их доходность будет падать следом за ключевой ставкой. К концу 2026 года годовые вклады, по оценке эксперта, будут предлагать около 9-10% годовых.

Фондовый рынок (акции)

Пока ключевая ставка остается двузначной (выше 10%), она тормозит бизнес и инвестиционные планы компаний. Поэтому главным драйвером для акций сейчас является геополитика.

«Если мы увидим разрядку на геополитическом поле, подкрепленную официальным документом, то можно ожидать и взрывной рост фондового рынка. Соответственно, при отсутствии положительных новостей рынок продолжит снижаться вплоть до двух тысяч пунктов по индексу ММВБ», — прокомментировал Исаков.

Долговой рынок (облигации)

Для облигаций снижение ставки — это однозначно позитивный фактор. Особенно выиграют длинные облигации с высокой дюрацией, например, ОФЗ со сроком погашения 10-15 лет). Напомним, что дюрация — это средний срок полного возврата инвестиций в долговую ценную бумагу. За счет падения ставок они могут принести значительный курсовой доход. Например, длинные ОФЗ могут дать до 24% только от снижения ключевой ставки до 12%, плюс купонный доход 7-8%. В сумме это потенциально более 30% годовых при относительно низком риске, объясняет эксперт.