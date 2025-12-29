Шпаргалка для инвестора: как выбрать инструмент, если горизонт планирования — 6 месяцев, 2 года или больше трех лет
Куда перевести сбережения в условиях снижения ставок по депозитам, стоит ли покупать акции и как собрать портфель «под себя», РИАМО рассказал основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.
Прогноз по основным инструментам инвестиций: что ждать в 2026 году
Ключевая ставка Банка России, по прогнозу экспертов, к концу года 2026 года может снизиться до 12-13%. Это значит, что привычные финансовые инструменты будут вести себя по-другому, что изменит правила игры для инвесторов, отмечает эксперт.
Прежде чем строить стратегию, стоит понимать общие тренды на рынке и знать самые популярные инструменты.
Банковские вклады (депозиты)
Все просто: их доходность будет падать следом за ключевой ставкой. К концу 2026 года годовые вклады, по оценке эксперта, будут предлагать около 9-10% годовых.
Фондовый рынок (акции)
Пока ключевая ставка остается двузначной (выше 10%), она тормозит бизнес и инвестиционные планы компаний. Поэтому главным драйвером для акций сейчас является геополитика.
«Если мы увидим разрядку на геополитическом поле, подкрепленную официальным документом, то можно ожидать и взрывной рост фондового рынка. Соответственно, при отсутствии положительных новостей рынок продолжит снижаться вплоть до двух тысяч пунктов по индексу ММВБ», — прокомментировал Исаков.
Долговой рынок (облигации)
Для облигаций снижение ставки — это однозначно позитивный фактор. Особенно выиграют длинные облигации с высокой дюрацией, например, ОФЗ со сроком погашения 10-15 лет). Напомним, что дюрация — это средний срок полного возврата инвестиций в долговую ценную бумагу. За счет падения ставок они могут принести значительный курсовой доход. Например, длинные ОФЗ могут дать до 24% только от снижения ключевой ставки до 12%, плюс купонный доход 7-8%. В сумме это потенциально более 30% годовых при относительно низком риске, объясняет эксперт.
Как выбрать инвестиционную стратегию под свой горизонт
Универсального рецепта инвестиционной стратегии нет, все зависит от вашего горизонта инвестирования (на какой срок вы готовы вложить деньги) и уровня приемлемого риска, говорит Исаков.
Горизонт инвестирования: до 6 месяцев
Ваша главная задача — сохранить деньги с хорошей доходностью и максимальной ликвидностью (чтобы снять их в любой момент без потерь). Основным инструментом могут стать фонды денежного рынка (ФДР) на Московской бирже. Они вкладываются в краткосрочные долговые бумаги и позволяют получать доходность, близкую к ключевой ставке. Их главный плюс — высокая ликвидность: вы можете продать паи в любой рабочий день.
Горизонт инвестирования: от 1 до 2 лет
Здесь уже можно задуматься о небольшой доходности выше депозита, но при этом сохранять осторожность.
Примерная структура инвестиционного портфеля может быть следующей:
- 50% — ядро в надежных облигациях. Длинные ОФЗ и облигации надежных российских компаний (корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом). Они дадут стабильный купонный доход, который можно реинвестировать.
- 20% — квази-валютные облигации. Это облигации, номинированные в рублях, но привязанные к курсу доллара или евро. Они защищают капитал от возможного ослабления рубля.
- 20% — фонды денежного рынка. Оставляем часть для ликвидности и возможностей.
- 10% — альтернативные активы. Например, краудлендинг (прямые займы бизнесу) или ПИФы. Это инструменты, чья доходность слабо зависит от геополитики и фондового рынка, они помогают диверсифицировать риски.
Горизонт инвестирования: 3 года и более
Длинный горизонт позволяет брать на себя больший риск ради более высокой потенциальной доходности и использовать силу сложного процента.
Примерная структура портфеля:
- 40% — акции. Это ставка на долгосрочный рост экономики и компаний.
«Это такая ставка на долгосрочный рост, которая способна с течением времени кратно улучшить доходность вашего портфеля. Причем эта часть портфеля будет приносить тем больше доходности, чем длиннее горизонт вашего инвестирования», — отмечает Исаков.
- 25% — облигации (ОФЗ и надежные корпоративные). Составляют стабильную, предсказуемую часть портфеля.
- 15% — квази-валютные облигации, которые являются защитной долей от девальвации рубля.
- 20% — альтернативные инвестиции, например, золото (через фонды GLD или GBI), краудлендинг. Эта часть балансирует портфель и защищает его в периоды рыночных потрясений.
Важно помнить, что инвестиции не терпят эмоций, главная ошибка в инвестициях — поддаваться панике и хаотично менять стратегию. Долгосрочным инвесторам стоит рассматривать падения рынка не как потери, а как возможность докупить активы дешевле.
Пока ключевая снижается, облигации выглядят самым предсказуемым и выгодным инструментом на ближайший год. Акции же требуют терпения и готовности переживать волатильность — их время для роста наступит, когда ставка ЦБ опустится до однозначных значений.